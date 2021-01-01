Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var" ifadelerini kullandı. Çelik, "Ayasofya 2020’nin taçlı yıldızıdır" dedi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır."
"Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu."
“Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır."— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 1, 2021
Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. #AyasofyaCamii pic.twitter.com/Y7XKiVScRc
Etiketler: Ömer Çelik Ayasofya Camii
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