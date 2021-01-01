"2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olaylar arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını ekleyen gazeteye tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasafya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Bu zihniyet hangi topraklara ait olabilir?

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." dedi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır.' Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'daki paylaşımında, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir" sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun" dedi.

"Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek" paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Altun: 2021 yılının ilk gününü de Ayasofyamız’da karşıladık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2020 yılının bizlere yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofyamızın onlarca yıllık hasretinin son bulması oldu. 2021 yılının ilk gününü de Ayasofyamız’da karşıladık. Biricik sevdamızın zincirlerini kırıp hasretimizi dindiren sayın Cumhurbaşkanımız

Erdoğan'a minnettarız" dedi.

Basın İlan Kurumu inceleme başlattı

Basın İlan Kurumu'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazetenin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."