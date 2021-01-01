Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında ''Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.'' dedi.

Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.

Milletimiz irfan sahibidir.

Hafızası diridir.

Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de! pic.twitter.com/f5ZWhqHgIE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 1, 2021

Fahrettin Altun, ''Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir.Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!'' ifadesini kullandı.