Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.'' dedi.
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Altun paylaşımında ''Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.'' dedi.
Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 1, 2021
Milletimiz irfan sahibidir.
Hafızası diridir.
Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de! pic.twitter.com/f5ZWhqHgIE
Fahrettin Altun, ''Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir.Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!'' ifadesini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Altun
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