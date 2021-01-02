AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Geçmişleri neyse bugünleri de o"

"Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o."

"İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, “siyasi takiyye” peşindedir! Cumhurbaşkanımız iki yüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular."

"Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegâne amacı siyasi takiyye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır."