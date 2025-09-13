Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"Ağır bir hastalıkla imtihan oldu"

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan değerli dava, yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu.

Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Merhum Kılıç'ı "güçlü bir kalem, güçlü bir beyin, bir fikir adamı" olarak tanımlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda koymadı ve bütün bu süre boyunca, rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım. Son ana kadar, hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabbime şu niyazda bulundum: Ya Rab, bizleri inşallah cennetinle, cemalinle sevgili habibinin Livâü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle."

Cenaze namazına katılanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını merhum Kılıç'ın ruhu için cemaatten Fatiha okumalarını isteyerek tamamladı.