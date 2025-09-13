Çok Bulutlu 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.09.2025 17:00

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında görüntü çekenlere soruşturma

Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında görüntülerinin çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında görüntü çekenlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.

Duruşma salonundan bazı kişilerin görüntü kaydı aldığını ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit eden başsavcılık, "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzakere yazdı.

ETİKETLER
Ekrem İmamoğlu İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir yasal altyapıya sahibiz
18:18
Ankara'da bitmeyen yol çalışması trafiği kilitledi
18:02
KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı
17:40
Türk Kızılay okullar için ilk yardım rehberi hazırladı
17:38
DMM'den "MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddiasına yalanlama
17:36
Bakan Bolat açıkladı: İhracatçılara destek artacak
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
Bakan Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşındığını duyurdu
FOTO FOKUS
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de açlık savaşı: 2 yaşındaki İmad yaşam mücadelesi veriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ