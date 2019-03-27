CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü'nde devam etti.

Önce kahvaltıda kanaat önderleriyle buluşan İmamoğlu, İstanbul için projelerini, vaatlerini anlattı. "Gönülleri kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Çok azdır, insanlar gözleriyle konuşabilsin. İlişkilerimizde gözlerimizle konuşabilecek kabiliyete erişmişiz. Bu, herkese nasip olmaz. Arkamda gücünüzü hissediyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

İmamoğlu, daha sonra İstanbul'da yaşayan Erzurumlularla bir araya gelerek şöyle konuştu:

"İstanbul'un unutulmuş ilçelerini; Bağcılar, Sultangazi, Sultanbeyli gibi o ilçeleri, İstanbul’un 39 ilçesini merkez ilçe yapmaya geliyorum. Herkesi eşitleyeceğim."

İmamoğlu, Beylikdüzü'nde düzenlenen mitinge de katıldı.

Kaynak: TRT Haber