Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Perinçek, Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu ileri sürdü.

Perinçek, Akşener'in 21 Mart'taki Kocaeli mitinginde "garip gureba hapiste, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste" ifadelerini kullandığını belirterek, hapiste olanların Mehmetçik değil, Fethullahçı darbe girişiminde Türk milletine kurşun sıkanlar olduğunu söyledi.

Bu sözlerin Akşener'in hangi safta olduğunu gösterdiğini ifade eden Perinçek, "Teröristlerle dayanışma görevi yapıyor. Bizzat kendi ağzıyla FETÖ teröristlerini, PKK teröristlerini kanatları altına alıyor, koruyor ve onları hapisten kurtarmak için kamuoyu imal etme telaşı içerisinde. Hapiste Mehmetçik yok, Mehmetçik siperde bugün. PKK'nın tepesine biniyor, dağda terörist kovalıyor." dedi.

Perinçek, "Akşener, Amerikan emperyalizminin kendisine verdiği gladyo görevini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Akşener'in bazı miting konuşmalarını ve partisi tarafından seçim dolayısıyla hazırlanan bir klibi izlettiren Perinçek, "İyi Parti önümüzdeki dönem CIA senaryosunu ilan ediyor. PKK ve FETÖ, halk hareketleriyle birleştirilecek. Gladyo senaryosu... " diye konuştu.

Doğu Perinçek, "Akşener'in gladyo sicilini hatırlamamak mümkün değil. Akşener, o dönem FETÖ'nun yönlendirmesiyle içişleri bakanı yapıldı. Akşener'in o dönem Emniyet istihbarata getirdiği tüm isimler şu an tutuklu." iddiasında bulunarak, Meral Akşener'i karşılıklı konuşmaya davet etti.

Kaynak: AA, TRT Haber