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Gündem
AA 13.02.2025 13:52

CHP'li belediye deprem yardımlarını depoda bırakmış

Esenyurt'ta, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan yardım malzemelerinin depolarda bekletildiği ve bölgeye gönderilmediği ortaya çıktı.

CHP'li belediye deprem yardımlarını depoda bırakmış

Toplam 10 şehirde yıkıma ve can kayıplarına yol açan afetin ardından belediye tarafından ilçe genelinde yardım kampanyası başlatıldı.

Birçok kişi, evinde hazırladığı veya satın aldığı gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi, mama, battaniye ile ısınma aletleri gibi ürünleri kolileyip Esenyurt Belediyesine teslim etti.

Toplanan yardımların deprem bölgesine gönderilmediği ortaya çıktı

Belediye yönetimi de ihtiyaç duyulan birçok ürünü bütçe kaynaklarıyla satın alarak depoladı.

CHP'li belediye deprem yardımlarını depoda bırakmış

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ürünlerin depremzedelere ulaştırılmadığı anlaşıldı.

"Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in döneminde afet bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan konteyner mutfağın da belediyeye ait bir şantiyede çürümeye terk edildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığınca Esenyurt Belediyesi Başkan Vekilliği görevine getirilen Can Aksoy'un döneminde yapılan incelemelerde, depolarda çürüdüğü ve kullanım tarihi geçtiği anlaşılan yardım malzemeleri imha edildi.

CHP'li belediye deprem yardımlarını depoda bırakmış

Vatandaşlardan toplanan ve belediye tarafından satın alınan yardım malzemeleriyle ilgili herhangi bir kayıt tutulmadığı öğrenildi.

Belediye yönetiminin sağlam malzemeleri öncelikle ilçeye gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bildirildi.

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Asrın Felaketi CHP Deprem İstanbul Büyükşehir Belediyesi PKK/KCK Sosyal Yardımlar
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