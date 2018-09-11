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CHP'den yerli ürünlere "bayrak" konulması önerisi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yerli ürünlerin kolay anlaşılması için ürün etiketleri üzerine Türk bayrağı konulması önerisinde bulundu.

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CHPden yerli ürünlere &quot;bayrak&quot; konulması önerisi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Yerli ve milli ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak bir etiket düzenlemesinin yapılmasını, yerli ve milli ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının konulmasını öneriyoruz." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuştu. Yerli ve milli duruşun önemli olduğuna işaret eden Kaya, "Bu tür dönemlerde iktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz bir araya gelmeli ve ulusun çıkarları etrafında birleşmeliyiz." diye konuştu.

Marketlerde ve perakende satış noktalarında, raflardaki ürünlerin yüzde 80'den fazlasının ithal ürünlerden oluştuğunu savunan Kaya, yerli ve milli ürünlerin yeterince korunmadığını ileri sürdü.

Kaya, yaptıkları araştırmalarda, yerli ürün satın almak isteyen vatandaşların, barkod kodlarının küçük yazılması ve okunaklı olmaması nedeniyle yanlışlıkla ithal ürünleri yerli ürün diye satın aldıklarını öğrendiklerini aktardı.

"Türk bayrağı koyulsun"

Sorunun çözümüne ilişkin önerilerde bulunan Kaya, "Yerli ve milli ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak bir etiket düzenlemesinin yapılmasını, yerli ve milli ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının konulmasını öneriyoruz. Böylece yerli ve milli ürünlerimiz tüketiciler tarafından kolayca görülecek, tanınacak ve bu ürünlerin satın alınması teşvik edilmiş olacaktır." dedi. 

Öte yandan Kaya, marketlerin milli ürünlerden ciro primi, raf ve dağıtım parası almaması önerisinde de bulundu.

Kaynak: AA, TRT Haber

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