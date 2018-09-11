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Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi "İdlib"

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündem başlığı "İdlib" olacak.

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Beştepedeki Kabine Toplantısının ana gündem maddesi &quot;İdlib&quot;

İdlib'de yaşanan gelişmeler Ankara'nın yakın takibinde. Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Tahran'da gerçekleşen zirve, o zirvede alınan kararlar ve Türkiye'nin kırmızı çizgileri Beştepe'de gerçekleşecek kabine toplantısında masada olacak.

Terörle mücadele de toplantının öne çıkan başlıklarından. Terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar ve yaklaşan kış ayları öncesinde alınacak tedbirler gözden geçirilecek.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Ağustos'ta açıkladığı ilk 100 günlük eylem planına ilişkin değerlendirme yapılacak.

Eylem planında yer alan 400'ü aşkın projede gelinen son durum gözden geçirilecek.

Kaynak: TRT Haber

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