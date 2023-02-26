CHP grubu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde bir araya geldi.

Toplantıya afet bölgesinde görevli milletvekilleri de çevrim içi katıldı.

CHP grubu adına cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karar alma yetkisi Kılıçdaroğlu'na verildi. Karar oy birliği ile alındı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir"

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu yetkilendirmiştir. Bundan sonra çalışmalar bu yetki belgesi çerçevesinde sürdürülecektir."

Özel parti grubunun aday belirleme konusuyla ilgili de değerlendirmelerini şöyle açıkladı:

"Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz talep etti ve tamamına yakını söz haklarını kullandılar kendileri aday belirleme noktasında, metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar."

Seçim ve aday belirleme konusu Parti Meclisi'nde de ele alındı

Hazırlanan bildiri CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un ortak imzasıyla yayımlandı.

Özel, "Bu bildiri hem grup iç yönetmeliğimizin hem anayasanın seçim kanunlarının hem de siyasetin gerektirdiği tüm ihtiyaca cevap verecek en geniş şekilde kaleme alınmış ve ardından grubu temsilen üç grup başkan vekili tarafından imza altına alınmıştır" dedi.

Seçim ve aday belirleme konusu grup toplantısının ardından yapılan Parti Meclisi'nde de ele alındı.

