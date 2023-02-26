Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Erdoğan'ı kutladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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