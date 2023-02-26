Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta merkezde üniversite kampüsünde kurulan çadır kenti ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

"Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için herkes seferber oldu"

TRT Haber'e konuşan Bakan Çavuşoğlu, depremzedelerin ihtiyaçlarını yerinde görerek giderdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız kısa süre içinde depremle ilgili gerekli çalışmaları yaparak her şeyi kontrol altında devam ettiriyorlar. Bir taraftan enkaz çalışmaları, vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları yaparken, diğer taraftan da barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de herkes seferber oldu. Yurt dışından da bu anlamda destekler geldi."

"Çadır kentlerde eğitim ve psikososyal destek veriliyor"

Yurt dışından gelen destekleri koordine ettiklerini ve fırsat buldukça sahaya inerek bölgede çalışanlara destek vermeye çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bakanlarımız sürekli sahada. Tüm kurumlarımız ve gönüllülerimiz sahada. Bir taraftan da barınma için çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerde bir taraftan çocuklar için psikososyal ve eğitim destekleri veriliyor. Sosyal alanlar, sosyal marketler de kuruldu. Her türlü desteği vermemiz gerekiyor. "

"Çadırlar hızlı bir şekilde geldi, şimdi konteyner kentler de kurulmaya başlandı"

Deprem bölgesindeki inşaatların mart ayı içinde başlayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli '1 sene içinde yıkılan evlerin yenisi yapılacak' diye. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve uzmanlarımız yerlerle ilgili çalışmalar yapıyorlar, projeler yapıyorlar. İnşallah Mart ayı içinde inşaate başlanacak. 1 sene içinde vatandaşlarımız geçici barınma konusunda vatandaşlarımızın standartlarını yükseltmemiz lazım. Çadırlar hızlı bir şekilde geldi, şimdi konteyner kentler de kurulmaya başlandı. Buralar aynı zaman da tarımın da merkezi. Köyler de kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın da ihtiyacının karşılanması söz konusu. Sağlık, barınma, yiyecek içecek her türlü destek veriliyor. Vatandaşlarımız verilen hizmetlerden memnun olduğunu da söylüyor."

"Vatandaşlarımızın eksiklerini azami bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz"

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eksiğimiz olabilir, her şeyi göremeyebiliriz. Ancak sahada dolaştıkça vatandaşları dinledikçe o eksikleri de gideriyoruz. Vatandaşlarımızın eksiklerini azami bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Kurulan çadır kentte de her şeyin sağlandığını görüyoruz. Vatandaşımız daha iyisini hak ediyor. Evler yapılıncaya kadar daha iyisini yapmaya çalışacağız."

Çavuşoğlu, oyun alanlarını da ziyaret etti

Bakan Çavuşoğlu, depremzede çocukların bulunduğu oyun alanlarını da ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Türkoğlu ilçesinde Sağlık Bakanlığı ve İngiltere tarafından kurulan iki sahra hastanesini ziyaret ederek çalışanlara teşekkürlerini iletti.