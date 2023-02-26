Sağlık Bakanı Fahrettin Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı.

"Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı"

Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye’de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de 1347, Nurdağı’nda 2 bin 170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbimiz yakınlarına sabır, metanet versin. Yaralılarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

"Bugünlerin üstesinden geleceğiz"

Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak.

"Çadır kentlerde kurulan Acil Müdahale Ünitelerinin sayısı 16"

Gaziantep’te 16 Devlet Hastanemiz, 1 Üniversite Hastanemiz, 2 Toplum Sağlığı Merkezimiz, 167 Aile Sağlığı Merkezimiz, sayısı 51’i bulan 112 İstasyonlarımız ve 104 Sağlık Evimiz halen hizmet vermektedir. Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla 2’si İslahiye’de, 1’i Oğuzeli’nde, 1’i Nurdağı’nda olmak üzere toplam 4 Sahra Hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan Acil Müdahale Ünitelerinin sayısı 16’dır.

"Gaziantep'te sağlık kurumu binalarından 6'sı ağır durumdadır"

Afet, yuvalarımızla birlikte depremin ardından çok ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin verildiği yapıları da etkiledi. Sağlık hizmeti almaya mani bir durum olmadığı az önceki ifadelerimde açıktır. Bazı kurumlarımıza ait binaların hasar durumunu da açıklamakta prensip olarak fayda görüyorum. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin A ve B blokları ile Nurdağı devlet hastanemiz ağır hasarlıdır. İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6’sı ağır, 5’i orta, 169’u az hasarlı durumdadır. 54’ünde hasar yoktur.

"İl genelinde 627 eczane aktif olarak hizmet veriyor"

Gaziantep’te, il genelinde, 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 Sahra Eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. İslahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağı ilçesindeki 11 eczane, maalesef hizmet verememekte. Bu iki ilçede, İslahiye ve Nurdağı’nda 1’er çadır eczane açılmıştır. Ayrıca sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir.

Geride kalan 20 günde Gaziantep’te verilen, çoğu halen devam eden sağlık hizmetlerimiz hakkında sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. Her şeyden önce, Gaziantep’teki sağlık profesyoneli sayısının bu süreçte 11.490’a kadar ulaştığını bilmenizi arzu ederim.

Bugünlerin iyi haberlerinden biri olarak şunu mutlulukla ifade edeceğim: Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25.276’sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir.

Afetin yaşandığı ilk günden bugüne, cerrahi müdahale yapılan Gaziantepli depremzede sayısı 1.994’tür. Gaziantep’te 340.150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636.940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.

Acil başvuru sayısı 177.311, tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327.596 olarak gerçekleşmiştir. Çadır kentlerdeki Acil Müdahale Ünitelerinde yapılan muayene sayısı 22.202’dir.

24 Mobil Ekip Gaziantep’in 171 köyünde 23.450 hastamızı muayene etti ve ilaçlarını verdi. Bugüne kadar 35.848 kutu ilaç dağıtılmıştır. Köylerde uygulanan aşı dozu sayısı 30.000’in üzerindedir. Yaralanmalar sebebi ile bilhassa önemli olan Tetanos aşıları yapılmıştır. Hafif yaralı olup da Tetanos aşısını ihmal eden Gaziantepli vatandaşlarımızdan, en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini ısrarla rica ediyorum. Bunun dışında, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında süregelen bebek ve çocuk aşılamaları normal takvimine uygun şekilde devam etmektedir.

Bir afet karşısında topluma ve kurumlara düşen ödevlerin, kati görevlerin listesi tutulamaz. Yapılanlar, gurur vesilesi olamaz. Verdiğim bilgiler, devletin mustarip her ferdiyle yekvücut olduğunun kısmi bir ifadesidir. Bu bilgiler, size, sağlık hizmeti ihtiyacı açısından kendinizi tam bir huzur içinde hissetmeniz gerektiğini söylemektedir. Bu güveni tesis edecek daha çok bilgi var: Daha 20 gün önce bir afet yaşamış olmamıza rağmen, Gaziantep’teki hastanelerde servislerin yatak doluluk oranı sadece %44’tür. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise sadece %58’dir.

Şimdi izninizle, her birimize sorumluluk yükleyen bir konu üzerinde durmak istiyorum: Bildiğiniz gibi afetzede illerimizde, halk sağlığı açısından muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sorunların başında su kaynaklı sorunlar geliyor.

Özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep’te, su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri ilk günlerden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938’inde klor oranı yeterli, 60’inde yetersiz bulundu.

Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu su örneklerinden 512’si sağlık açısından uygun, 103’ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99’unda mikrobiyolojik, 29’unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, ısrarla vurgulamak isterim: Gaziantep’te, Nurdağı ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve Islahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep öyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın.

“Salgın hastalık” riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden “Sendromik Sürveyans” etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.

Halk sağlığı, belirttiğim gibi, her birimize sorumluluk yükleyen bir konudur. Depremden etkilenmiş diğer şehirlerimiz gibi, Gaziantep ve Osmaniye’de de açıklanan tüm tedbirlere muntazam bir şekilde uyulmalıdır.

Kıymetli Osmaniyeliler,

İki şehir iki ayrı hizmet raporunun, huzurunda yapılacak iki ayrı konuşmanın konusu olması gerekirken, şartlar maalesef buna imkân tanımadı. Hastanelerimizin, eczanelerin durumundan başlayarak, gerekli bilgileri şimdi siz Osmaniyeli kardeşlerimize verecek, hastalarımızın durumunu açıklayacak, sağlık hizmetlerinin de bir özetini sunacağım.

Osmaniye’de 4 Devlet Hastanemiz, 64 Aile Sağlığı Merkezimiz, 112 Acil İstasyonlarımızdan 28’i, 38 Sağlık Evi, 5 Toplum Sağlığı Merkezi hizmetlerine aksatmadan devam ediyor. Sahra Hastanemizde hastalarımızla aynı şekilde ilgileniyoruz. Şehre halen hizmet veren 202 eczane var.

Osmaniye’de binası ağır hasar gören sağlık kurumu, Bahçe ilçemizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesidir. İl genelinde, hastane harici 61 sağlık tesisinden 43’ü hasarsız durumdadır. Hastane harici sağlık kurumlarına ait binalardan 1’i ağır, 5’i orta, 12’si ise az hasarlıdır. Hastanelerimizde servisler yatak doluluk oranı sadece %48’dir. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %59’dur.

Depreme bağlı sebeplerle yatırılarak tedavi edilen Osmaniyeli hastalarımızdan 2.565’i çok şükür taburcu oldular. 30 depremzede hastamızın tedavisi ise halen serviste, 9 hastamızın tedavisi de yoğun bakımda devam etmektedir.

Bu afete karşı, Osmaniye’mize, sayısı 7.000’e varan sağlık çalışanıyla hizmet verdik. Afetin yaşandığı ilk günden bu güne kadar 230.944 hastamıza sağlık hizmeti verildi. Bunlardan 121.153’ü birinci basamak sağlık hizmetidir. Acil hizmeti sayısı 54.845’tir. Kurulan 7 Acil Müdahale Ünitesinde ise 14.345 hastaya müdahale yapıldı. Bahçe ilçemizde hizmet veren Sahra Hastanesinde 6.648 hasta muayene edilmiştir.

Osmaniye ve ilçelerinde kurulan çadırlarda bugüne kadar 25.507 kutu ilaç dağıtılmıştır. 4.510 depremzedeye psiko-sosyal destek hizmeti sunulmuştur.

Yaralanmalar sebebiyle şartların zaruri kıldığı Tetanos aşısı başta olmak üzere, aşılamada gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında olan bebek ve çocuk aşılamaları, önceden belirlenen takvime uygun olarak devam etmektedir. Osmaniye ve ilçelerinde son 20 günde uygulanan toplam aşı dozu sayısı 10.657’dir.

Halk sağlığı konusundaki hassasiyetimiz deprem şehirlerinin her birinde bilinmektedir. Bu konudaki kriterimiz bilimdir. Bu konudaki ciddiyetimiz, canı yanmış insanlarımızın talep ettiği ciddiyettir.

Osmaniye’de su klorlama çalışmaları, suda bakiye klor ölçümleri depremin ilk günlerinden itibaren devam etmektedir. Bugüne kadar 2.048 su örneği alınmış, 1.825 su örneğinde klor oranı yeterli, 223 su örneğinde ise yetersiz bulunmuştur.

Su örneklerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinde elde edilecek sonuçlar da hayati derecede önemlidir. Bu analizler için alınan 325 su örneğinden 214’ü uygun, 9’u uygunsuz bulunmuştur. 21 su örneğinde mikrobiyolojik, 83 su örneğinde ise kimyasal uygunsuzluk tespit edilmiştir. Gerekli önlemler alınmaktadır.

Afete maruz kalan şehirlerimizin tamamında, bunlardan biri olan Osmaniye’mizde, sağlık tesislerindeki İZCİ sistemi üzerinden Sendromik Sürveyans etkin bir şekilde takip ediliyor. Osmaniye’de, afetzede diğer şehirlerimizde halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.

Kıymetli vatandaşlarımız,

Kahramanmaraş’ın, Hatay’ın, Malatya’nın, Diyarbakır’ın, Şanlıurfa’nın, Adıyaman’ın, Kilis’in, Elazığ’ın, Adana’nın, Gaziantep’in, Osmaniye’nin yaralarına merhem olmaya çalıştığımız insanları…

Sağlık camiası olarak, sizlere ulaşmak, hizmet vermek için UMKE’mizle, 112’mizle, Mobil Sağlık Ekiplerimizle, gönüllümüzle görevlimizle her birimiz adeta 10 kişi gücünde olmaya gayret ettik. Bu gayret devam edecek. Doktor hastasını unutmaz, hemşire nasıl diye bilmek ister. Ola ki biz ihtiyacınızdan haberdar değiliz, sizin için yeniden organize ettiğimiz ALO 184 Deprem Sağlık Hattı, gerekli kolaylığı sağlayacak.

ALO 184, bugünlerde bilhassa depremzedelerin sağlık hizmeti talebini bir an önce almayı ve depremzedelerin hakkı olan sağlık hizmetlerini olabildiğince hızlandırmayı amaçlamaktadır. ALO 184 telefon hattımızın bu yeni fonksiyonunu bilmeyen varsa lütfen anlatın.

ALO 184 hattını arayan depremzede hastamız örneğin biten ilacı için veya tedavi için bize başvurabilir. Bir hastaneye sevkini isteyebilir. İhmal etmişse, Tetanos aşısının yapılmasını talep edebilir. Sürekli bakıma muhtaç hastası için destek alabilir. Tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyacını karşılayabilir. ALO 184, diyaliz hastaları; kemoterapisi aksayan, aksama ihtimali olan tüm depremzede hastalar için başvuru numarasıdır. Deprem bölgesindeki hastalar için, tüm hastalarımız için ALO 184 Hattının başındayız.

ALO 184 Hattına deprem sebebiyle son iki günde 7.387 arama geldi. Taleplerin %12’sini ameliyat dâhil tedavi ihtiyacı, %5,5’ini ilaç ve aşı, %3’ünü tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacı oluşturdu. Aramaların %4’ü aksayan kemoterapi ile ilgili. Bunların neredeyse tamamını karşıladık. Sağlık alanı dışında kalan, yine ilgilendiğimiz talepler de var. Yeri gelmişken, ALO 184 Hattına en çok talepte bulunulan afetzede illeri de zikredeyim: Bu iller; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Adıyaman olmuştur.

Aziz vatandaşlarımız,

Sağlık camiamızın değerli mensupları,

Hepimizin kaçınılmaz ortak gündemi olan “yapıların depreme mukavemeti” konusunda, sağlık kurumlarının daha da hayati olan önemi sebebiyle, Bakanlığımız harekete geçmiş durumdadır. Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Koşullara uymayan binalar boşaltılacak.

Adana Çukurova Üniversitemizin Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası, depremde orta düzeyde hasar alan yapılardan biriydi. Hastalarımızın, kıymetli bilim adamlarımızdan almakta olduğu sağlık hizmetinin devam etmesi için gerekeni yapıyoruz: Balcalı Üniversite Hastanesinin tadilatı bitene kadar Çukurova Üniversitemizin kadrosu Yüreğir Devlet Hastanesinde hizmete devam edecektir.

Kıymetli vatandaşlarımız,

Kahramanmaraş’ın, Hatay’ın, Malatya’nın, Diyarbakır’ın, Şanlıurfa’nın, Adıyaman’ın, Kilis’in, Adana’nın, Gaziantep’in, Osmaniye’nin yaralarına merhem olmaya çalıştığımız insanları…

Yıkım ve ölüm, ağıt ve umut şehirlerinde; enkaz altında, doktor elinin uzandığı yaralı haberleri gibi şimdi de şifa bulan depremzede hasta sayıları ve hayatın şefkat çehresi diyeceğimiz haberler de var. Bu haberler bizi hayata yeniden bağlıyor.

Son 20 günde, onbir afet şehrimizde 11 binin üzerinde bebek doğdu.

Yeni doğan her bebek, bize verilmiş birer umuttur.

İnşa edeceğimiz yeni hayatın sağlamlığında, merhametinde ölçümüz onlardır.

Türkiye, yıkılanı devlet ve millet gücüyle yeni baştan inşa edecek.

Sonraki nesiller bugünleri benzer duygularla anacaklar.

Fakat bugünlerin yıkım izi bu şehirlerde görülmeyecek.

Devletimizin çağrısı dayanışmayadır, bir ve bütün olmayadır.

Bir ve bütünsek, bu kudret her zorluğun üstesinden gelir.





