"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerin etkilediği 11 ilde can ve mal güvenliğine karşı birçok personel görev alıyor.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, toplam 74 bin 284 emniyet personeli deprem bölgesinde görev başında.

Açıklamada, "7/24 sahadayız. 22 bin 588'i takviye olmak üzere san ve mal güvenliğine karşı işlenebilecek muhtemel asayiş suçları için teyakkuzdayız" ifadeleri kullanıldı.