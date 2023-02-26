"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerin etkilediği illerdeki dezavantajlı depremzedeler Ankara'ya nakledildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'ya getirilen 140 dezavantajlı depremzededen 92'si çocuk evleri sitesine, 41'i huzurevine ve 7'si ise engelli bakım merkezine yerleştirildi.