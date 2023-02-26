Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
140 dezavantajlı depremzede Ankara'da çeşitli kurumlara yerleştirildi
Ankara Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 140 dezavantajlı depremzedenin, Ankara'da çeşitli kurumlara yerleştirildiğini duyurdu.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerin etkilediği illerdeki dezavantajlı depremzedeler Ankara'ya nakledildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'ya getirilen 140 dezavantajlı depremzededen 92'si çocuk evleri sitesine, 41'i huzurevine ve 7'si ise engelli bakım merkezine yerleştirildi.
Ülkemizde yaşadığımız afetler sonrasında;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 26, 2023
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Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Deprem
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