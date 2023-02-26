Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Ankara'da siyasetin gündeminde yanıtı aranan sorulardan biri bu.

6'lı masada adaylık tartışmaları sürerken gözler liderlere çevrilmiş durumda.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adayı olmadığı takdirde de masanın dağılacağını söylüyor. Bir tekzip görmedi. Bu masa noter görevi görmeyecek" dedi.

"İyi parti'nin adayı İmamoğlu" yorumlarına tepki gösterdi

Akşener'in gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı sonrası Saraçhane'de düzenlenen miting vardı.

Özellikle 6'lı masa içinden yapılan "İyi parti'nin adayı İmamoğlu" yorumlarına ve o desteği eleştirenlere tepki gösterdi.

"Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç gerizekalılık. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç işlerine karışır oldum."

Karamollaoğlu: Biz şimdiye kadar bir aday üstünde hiç durmadık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da adaylık polemiği ile ilgili 2 Mart'taki 6'lı masa toplantısını işaret etti.

"Bir takvime bağlayacağız ve bunu nasıl deklare edeceğiz onu belirteceğiz. Şimdiye kadar bir aday üstünde hiç durmadık biz. Kendi arzu ettikleri kişilerin aday olmasını isteyenler var ama şu ana kadar hiçbir konuda kanaatlerin yoğunlaştığı aday adayı henüz gündeme gelmedi bizde."