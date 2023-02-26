Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem sonrası yaraları sarmak için güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mehmetçiğin asayişe destek için sokaklarda devriye görevi yaptığı ifade edilen açıklamada, İHA'ların da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki çalışmalara katkı sağladığı kaydedildi.