Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Mehmetçik ve İHA’lar gece gündüz deprem bölgesinde
Mehmetçik ve insansız hava araçlarının (İHA), deprem bölgesindeki çalışmalara desteği aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, deprem sonrası yaraları sarmak için güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Mehmetçiğin asayişe destek için sokaklarda devriye görevi yaptığı ifade edilen açıklamada, İHA'ların da gece-gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki çalışmalara katkı sağladığı kaydedildi.
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