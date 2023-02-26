Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu.

"Tüm konteynarlarda prefabrik okulları kurmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Tüm konteyner kentlere de televizyon kurulması için bakanlık olarak çalıştıklarını vurgulayan Özer şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Bakanlığı ile Mehmetçik okullarını devreye soktuk. Bu hafta içerisinde de İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız ile birlikte yeni okulları kurmaya devam edeceğiz. Konteyner kentlerde tüm konteynarlarda prefabrik okulları kurmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Konteyner kentlerde sadece prefabrik okullara değil tüm konteynerlara da bakanlık olarak televizyon kuruyoruz. Öğrencilerin TRT EBA'yı takip edebilme imkanlarına kavuşmaları için."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Adana’da eğitim öğretime başlama tarihini 13 Mart'a erteledik.https://t.co/1ESS0mZIq8 pic.twitter.com/924suzBlm9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2023

"1 Mart itibarıyla 510 noktada destekleme ve yetiştirme kurslarını hizmete alacağız"

8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin durumuyla ilgili de çok soru geldiğini aktaran Bakan Özer şöyle yanıt verdi:

8. sınıf öğrencilerimiz LGS'ye girecekler, 12. sınıftakiler de YSK sınavına girecekler. Bu öğrencilerimize ilk adım olarak ikinci dönem konularını sınav kapsamından çıkardığımızı açıklamıştık. 1 Mart itibarıyla bu öğrencilerimizi sınava hazırlamak için 510 noktada destekleme ve yetiştirme kurslarını hizmete alacağız. Böylece bu çocuklarımızın sınava hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz.

Adana'da eğitim öğretim 13 Mart tarihine ertelendi

Deprem bölgesindeki verilerin değişmesiyle eğitim öğretim tarihinin de değiştiğini aktaran Bakan Özer şu bilgiyi paylaştı:

"Bu 10 ilde çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Veriler her geçen gün değişiyor. Bu değişen verilere göre aldığımız kararları da biz güncelliyoruz. Bu kapsamda Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlayacağımızı açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart'ta yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."