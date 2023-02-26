Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı depremzede askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne nakledildi
[Fotoğraf: MSB]
TCG Giresun Fırkateyni'nde konuşlu askeri helikopter, Hatay Devlet Hastanesi'nden aldığı yaralı depremzedeyi Adana Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Paylaşımda, "TCG Giresun Fırkateynimizde konuşlu helikopterimiz, Hatay Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Adana Şehir Hastanesine nakletti. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Deprem Adana
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