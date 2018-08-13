CHP'den dövizdeki hareketlilikle ilgili açıklama: Milletimizin yanındayız

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa CHP'den de tepki var. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ABD'nin dayatmacı tutumunun kabul edilemeyeceğini söyledi. "Milletle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız" dedi.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

"ABD Başkanı’nın açıklamaları uygulanan yaptırımlar son olarak da demir çelik ve alüminyuma konan vergileri kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız.

ABD’nin dayatmacı hukuku hiçe sayan politikalarını Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti olarak karşısında olacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız."

Kaynak: AA, TRT Haber