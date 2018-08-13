Bakan Albayrak'tan Alman Bakan Altmaier'e teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter adresi üzerinden Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'a teşekkür etti.

Bakan Albayrak, "Sayın Peter Altmaier'in ABD’nin Türkiye’ye karşı son eylemlerine yönelik sözleri için minnettarım. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile ilişkilerimize güvenlerini güçlendirecek." dedi.

I appreciate Mr. @peteraltmaier’s remarks on the most recent U.S. actions against Turkey. Politicians who act in good faith and advocate diplomacy, will strengthen the Turkish people's confidence in our relations with Germany and the EU. https://t.co/ncrU9mBTMs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 13 Ağustos 2018

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, "Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve güvenilirlik anlamına geliyor. Biz, Ankara ile göç konusunda mükemmel çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Altmaier, Almanya'nın, 80 milyon nüfuslu NATO üyesi Türkiye ile ekonomik ilişkileri ilerletmek istediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ve Türkiye'ye yönelik ek vergi uygulamalarının, dünya ekonomisine zarar verebileceğini belirten Altmaier, "Bu ticaret savaşı, ekonomik büyümeyi yavaşlatıyor, yıkıyor ve güvensizlik üretiyor. Geçmiş gösterdi ki ticaret savaşları, ürünleri pahalılaştırdığı için özellikle tüketiciler sıkıntı çekiyor. ABD ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma bundan dolayı ancak ilk adım olabilir. Sonunda düşük vergilere, daha az korumacılığa ve açık pazarlı bir dünya ticaretine ihtiyacımız var." yorumunu yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber