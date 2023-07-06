CHP'de Tanju Özcan için süreç işliyor

Seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yaptığı istifa çağrılarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Tedbirli" olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle başlatılan disiplin süreci işliyor.

CHP'de gözler, yüksek disiplin kurulunun vereceği karara çevrilirken, Özcan, hakkındaki tedbirin kaldırılması için resmi itirazını CHP Genel Merkezi'ne iletti. Parti tüzüğüne göre hakkında tedbir kararı olanlar, üyelikten doğan hiçbir haklarını kullanamıyorlar.

"Değişim" ve "Adalet" yürüyüşü sürüyor

Tanju Özcan'ın disipline sevkinin ardından "değişim" ve "adalet" talebi ile 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne başlattığı yürüyüşü ise sürüyor.

Özcan, "Ankara'ya gidiyoruz. Değişimi sağlamak için gidiyoruz. Bay Kemal ve arkadaşlarının bırakması için gidiyoruz, çok açık ve net. Kalk artık Kemal Bey Atatürk'ün koltuğundan, istenmiyorsun. Emanete yeterince sahip çıkamadın, gereğini yap" dedi.

Kurul 20 Temmuz'da toplanacak

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu 20 Temmuz'da Tanju Özcan için toplanacak. Özcan'ın savunmasının alınmasından sonra kesin karar için bir gün belirlenecek.