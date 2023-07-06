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TRT Haber 06.07.2023 13:18

Erdoğan, Vucic ve Kishida ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Vucic ve Kishida ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile yaptığı görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kişida'ya teşekkür etti.

Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10'uncu yıl dönümünün, gelecek yıl ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan, Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir teefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e teşekkür etti.

Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını da vurguladı.

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