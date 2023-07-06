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AA
HABER GİRİŞ
06.07.2023 13:02
, 06.07.2023 13:03
SON GÜNCELLEME
06.07.2023 13:03
Yılbaşından bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana terörle mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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Milli Savunma Bakanlığı
Terörle Mücadele
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