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Gündem
AA 06.07.2023 13:02

Yılbaşından bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana terörle mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yılbaşından bu yana 794 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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