Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra’da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın beşinci toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde bugün Brüksel’de yapılacak.

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraber, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar temsil edecek.

Toplantıda, Ankara’da gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecek.