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TRT Haber 06.07.2023 14:10

Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili bir görüşme yaptı.

Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra’da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın beşinci toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ev sahipliğinde bugün Brüksel’de yapılacak.

Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi. 

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraber, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar temsil edecek.

Toplantıda, Ankara’da gerçekleştirilen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecek.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Jens Stoltenberg NATO
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