CHP'de heyetlerin görüşmesi iptal edildi

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ekiplerinde 2'şer kişinin 14.00'te bir araya geleceğini duyurmuştu.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, heyetlerin görüşmesinin iptal edildiğini duyurdu.

"Özgür Özel'in ekibi 'görüşmeye gerek kalmadı' dedi."

Sönmez, Kılıçdaroğlu ile Özel arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde taraflar arasında ikişer isim belirlendiğini, bu isimlerin bugün saat 14.00'te görüşeceğini belirtmişti.

Kılıçdaroğlu'nun heyetinde Orhan Sarıbal ve Mahir Polat'ın, Özgür Özel heyetinde ise Suat Özçağdaş ve Murat Emir'in yer alacağı aktarılmıştı.