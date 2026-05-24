Çok Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.05.2026 10:20

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvuru

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak, "Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatından Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvuru

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisinin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti:

"Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

Ankara Valiliği'nden emniyete talimat

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21.05.2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesinin 2026/33826 Esas sayılı dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgeleri gereğince; Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezinin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Talimatlara aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacak"

Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.  Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." dedi.

ETİKETLER
CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Güvenilir gıda için atılan adımlar tüketiciye "kalkan" oldu
11:32
Hububat üretiminde tüm zamanların rekoru bekleniyor
11:29
TÜRKSAT ile gökyüzünde yerli internet dönemi başlıyor
11:14
Beyaz Saray yakınlarında silahla ateş açan şüpheli Gizli Servis tarafından hedef alındı
11:13
Ukrayna: Rusya, biri "Oreşnik" olmak üzere 90 füze ve 600 SİHA ile saldırı düzenledi
10:55
İran basını: Mutabakat zaptında petrol yaptırımlarının müzakere süresince askıya alınmasına dair madde olabilir
Yolarda bayram hareketliliği devam ediyor
Yolarda bayram hareketliliği devam ediyor
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Ankara'da sağanak nedeniyle yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ