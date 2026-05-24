Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Katar Emiri, Mısır Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Ürdün Kralı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle görüştü. Görüşmede, İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.
 

