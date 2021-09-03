Yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.

İmalı ifadeler sonrası yoğun tepki alan Özcan hakkında CHP yönetimi harekete geçti. Konu MYK toplantısında ele alınacak.

"Özcan'ın durumunu MYK'da değerlendireceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı sosyal medya yayınında bir kadınla yaşadığı diyaloğa ilişkin, "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü yapacağımız Merkez Yönetim Kurulumuzda değerlendireceğiz, tüzüğümüz bunu emrediyor." dedi.

"İnsanda biraz edep olur"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özcan'ın kullandığı ifadelere tepki gösterdi. İfadeleri, "yakışıksız ve ahlak dışı" olarak nitelendirdi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Bu insanlık dışı bir yaklaşım. Dünyanın her tarafında gördüğümüz gibi bir kişi bir konuda faşist bir açıklama yapıyorsa arkasından başka bir konuda ahlaksızca bir açıklama yapar. Faşizm ve ahlaksızlık birbirinin ikiz kardeşidir. İnsanlara su bile vermemekten bahsetmeyi politika zannedenler var.

Ondan sonra bir kadınla ilgili olarak son derece iğrenç bir ifadeyi sanki büyük bir maharetmiş gibi anlatıyor. Daha da vahimi şu, bir kadınla ilgili olarak böyle bir değerlendirmede bulunmak insanlık dışı bir şey. Bırakın siyasetçiyi, insan olan hiç kimseye yakışmaz. Kadının kılık kıyafetini de özellikle vurguluyor. Bu iğrençliğe başka bir iğrençlik de katıyor. Meseleyi hikaye etmeye çalışıyor, önemli bir konudan bahsediyormuş gibi.

Daha da üzücü olan şu, insanda biraz edep olur. Bu kadar tepki geldi. Çıkarsınız özür dilersiniz. Özür dilerken bile 40 tane şerh koşuyor. Özür dilenecek bir konuda hala utanmaz bir siyaset sürdürülüyor. Sonuna kadar kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kadınlar hakkında maalesef aşırı söylemlerin kullanıldığı çeşitli vakalara rastlıyoruz. Bununla kanunlar çerçevesinde mücadele etmek ama en önemlisi kültürel olarak mücadele etmek gerekiyor. Neşet Ertaş'ın dediğini hatırlayalım, 'Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz.' Yakışan söz budur, bunun dışındaki çirkinlik söyleyen kişiye aittir."