Akaryakıt kaçakçılığı önlenecek, vergi kaybının önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akaryakıt kaçakçılığını önlemek için bir dizi önlem alındı.

Düzenleme ile dağıtıcı veya LPG bayilik lisansı bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alındı.

Şirketlere teminat zorunluluğu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, teminat verme zorunluluğuyla akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek için ciddi bir adım atıldığını söyledi.

Uygulama ile ilk dağıtıcı lisansına sahip olan şirketlerin 20 milyon liraya kadar teminat vermesi gerekecek. Bayiler ise 1 milyon liralık teminat verecek.

Fesih Aktaş, "Varolan aktif ticaret hayatına devam eden şirketler için ise bir önceki yılın cirosunun yüzde 1'i kadar miktarını, teminat mektubunu ya da eş değerde gayrimenkul teminatı almak suretiyle işlem yapıyor. 100 milyon cirosu olan bir firmanın 1 milyon teminat mektubu vermesi gerekiyor" dedi.

Teminat vermeyenlere ceza

Teminat vermeyenlere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Akaryakıt takip sitemi olan otomasyon ve yazar kasalara müdahale edenler de 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyar lirayı bulan akaryakıt kaçakçılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.