Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Bu yol Avrupa'dan gelip Orta Asya'ya uzanan Kafkasya koridorunun en önemli güzergahlarından birinin üzerinde yer almaktadır. Çok ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge artık güvenli, konforlu ve hesaplı bir sürüşle geçilebilecektir. Tüm bu yolların bugün yaklaşık 31 kilometresini hizmete alıyoruz, kalanı da en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacaktır. İyidere Lojistik Limanı'nın da devreye girmesiyle çok sayıda firma bu bölgede üretim ve lojistik hizmetine başlayacaktır. Böylece dünyanın yıldızı giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de yavaş yavaş şekillenmeye başlanan büyük ekonomik potansiyelin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Sanayisiyle ve turizmiyle giderek gelişen bu bölgemizde yaptığımız her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz. En zor şartlarda dahi fevkalade başarılara imza atan Karadenizli hemşerilerimin bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğine yürekten inanıyorum.

Yarın da Salarha Tüneli'nin açılışını yaparak Rize'mizin kuzeyi ile güneyini birleştireceğiz. Böylece artık Rize'nin gelişme, büyüme, genişleme konusunda hareket alanı fevkalade artacaktık. Yarın açılışını yapacağımız bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık"

Ülkemizin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz'i adım adım hak ettiği eserlere, hizmetlere kavuşturuyoruz. Sadece bununla kalmıyor, bölgemizin zorlu coğrafyasının kaçınılmaz bir sonucu olan afetlere karşı da etkin bir mücadele yürütüyoruz. Son dönemde Karadeniz sahili boyunca gerek Giresun, Rize ve Artvin'de, gerek Kastamonu ve Sinop'ta bütün yaşanan sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdık. Büyük yıkımların yaşandığı ilçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını, devletinin yanında bulunduğunu gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da inşallah bir yıla kadar tüm bu çalışmaları tamamlamış olacağız.

Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığı haberlerini sizler de televizyonlarda izliyorsunuz. Aynı dönemde biz felaketin ardından 3-5 güne kalmadan gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak, gerektiğinde askerimizin envanterindeki seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz. Bartın'da felaket oradayız, Sinop'ta felaket oradayız, Kastamonu'da felaket oradayız, Artvin'de felaket oradayız, Rize'de felaket oradayız, Antalya'da yangın oradayız, Muğla'da yangın oradayız. Durmak yok, yola devam dedik. Birileri biz bu adımları atarken 'Acaba önlerini nasıl keseriz?' diye buralara geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/O4b37uCj5b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2021

"Salgın döneminde dahi çalışmaktan, üretmekten geri durmadık"

Rize, bu yalan terörüne 2023'te en büyük dersi verecektir diyorum. Bu malum Millet İttifakı diye bir zillet ittifakı var ya bunlara en büyük dersi hemşerilerim verecektir. Fakat çok çalışacağız, nerede hemşerilerimiz varsa onların hepsini uyaracağız inşallah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde dünyanın tamamıyla birlikte haftalarca eve kapanmak mecburiyetinde kaldığımız günlerde dahi çalışmaktan, üretmekten geri dönmedik. https://t.co/2aPsPWrL41 pic.twitter.com/HEuV8Uqn7b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2021

Salgın döneminde dünyanın tamamıyla birlikte haftalarca eve kapanmak mecburiyetinde kaldığımız günlerde dahi çalışmaktan, üretmekten geri durmadık. Önceki gün 2. çeyrek büyüme rakamının müjdesini almıştık. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığı müjdesiyle güne başladık. Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor. Üretimde firmalarımız siparişlere artık yetişemiyor. Tüm bunları görmek için göz, duymak için kulak, söylemek için dil lazım. Ülke ve milletin felaketinden kendilerine çıkar uman bazı zihniyetlerin kalbi kararmıştır.

Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur.