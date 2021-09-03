Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Golbol Kadın Milli Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Paralimpik Oyunları şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımımız, Tokyo'da tarih yazarak olimpiyatlarda üst üste ikinci kez altın madalyayı ülkemize getirdi. Sportif başarılarınızla göğsümüzü kabartıyorsunuz. Hepinizi canıgönülden kutluyorum" sözlerini kullandı.
2020 #Paralimpik Oyunlarında #Golbol Kadın Milli Takımımız, Tokyo'da tarih yazarak olimpiyatlarda üst üste 2. kez altın madalyayı ülkemize getirdi!— Fuat Oktay (@fuatoktay) September 3, 2021
Sportif başarılarınızla göğsümüzü kabartıyorsunuz. Hepinizi can-ı gönülden kutluyorum pic.twitter.com/zJGaF3iaXY
Etiketler: 2020 Olimpiyat Fuat Oktay
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