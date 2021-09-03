Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
[Fotoğraf: AA]
MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi MİT PKK/KCK Terörle Mücadele
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