Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB, Akdeniz'deki sızıntı için KKTC'ye İHA gönderdi
[Fotoğraf: AA ]
MSB, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC’ye doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir İHA’nın petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildiğini duyurdu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne doğru yönelmesi üzerine KKTC makamlarının İHA talebinde bulunduğu belirtildi.
Talep üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir İnsansız Hava Aracı petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirildi.
Etiketler: İnsansız Hava Aracı (İHA) KKTC Milli Savunma Bakanlığı
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