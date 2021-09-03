Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 142 oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 142'ye ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2012 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.
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