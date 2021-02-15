Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP Sözcüsü Öztrak: Terörle mücadele milli bir meseledir
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesiyle ilgili, "Terör bir insanlık suçudur, terörle mücadele milli bir meseledir" dedi. Öztrak, ulusal yas ilan edilmesini istediklerini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı.
Terör örgütü PKK'nın 13 masumu şehit etmesine tepki gösteren Öztrak, "Terör bir insanlık suçudur, nereden ve kimden gelirse gelsin, terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur." dedi.
Terörle mücadelenin sizi, bizi olmadığını dile getiren Öztrak, terörle mücadelenin milli bir mesele olduğunu söyledi.
Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terörün üstesinden elbette geliriz, geleceğiz. Akılla, yürekle, azimle ve güçlü bir iradeyle bu terör belasını alt ederiz. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz."
Etiketler: CHP
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