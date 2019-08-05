CHP Merkez Yönetim Kurulu, Belediye Başkanları kampından sonra ilk kez toplandı. Teşekkür ziyaretlerinde partililerin aktardığı öneri ve sorunlara ilişkin sunum yapıldı. Toplantıda ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündeminde Suriye'de yaşanan gelişmeler de vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başından beri Orta Doğu'nun meselesinin Orta Doğu devletleri tarafından çözülmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyleyen Öztrak, "Türkiye ancak bu şekilde Müslümanın Müslümanı kırdığı Orta Doğu bataklığından kurtulur ve bölgeye barışı getirir diyoruz." dedi.

"Her türlü tedbir alınmalı"

"Milletimizin güvenliği için tamam her türlü tedbir alınmalıdır. Ancak Suriye sorunun köklü çözümü Suriye’nin toprak bütünlüğünü dikkate alan diyaloğa dayalı barışçı bir yaklaşımda aranmalıdır."

Kaynak: TRT Haber