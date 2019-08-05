Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından, bölgedeki aşiret liderleri Şanlıurfa'da bir araya geldi.

Türkmen ve Arap aşiretlerinin liderleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusuna tam destek verdi. Liderler, topraklarını işgal eden terör örgütü YPG/PYD'ye karşı savaşa hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.

Türkmen ve Arap aşiretlerin silahlı güçleri, Özgür Suriye Ordusu ile Fırat'ın doğusunu terörden temizlemeye hazır.

Kaynak: TRT Haber