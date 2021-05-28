CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, "Biz baştan itibaren seçim barajlarından yana olmadığımızı söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

Seçim barajı tartışmaları üzerine Öztrak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hatta genel başkanımız bu ülkede mevcut her siyasi partinin genel başkanının bir şekilde mecliste yer almasını sağlayacak bir formül bulunması gerektiğini de her defasında tekrar etmiştir. Cumhur İttifakı seçim barajını neden tartışır? Yani hükümet artık meclisten çıkmıyor. Hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor vekil olmayan kişiler ya da vekillikten istifa edenler bakan oluyor. İstikrarı sağlamak için baraj mekanizmasına hiçbir şekilde ihtiyaç yok kendilerine göre"