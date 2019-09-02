CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde MYK devam ederken, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baro seçimlerini eleştiren sözleri ile ilgili konuştu:

"Bir şeyi çok büyük merakla bekliyorum. Bu kadar baro başkanı protesto ederken bugün gidip orada konuşan barolar birliği başkanının, baroların yapısında yapılacak bu değişiklikten haberi var mıydı?

Öztrak, isim vermeden Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na tepki gösterdi:

Bunda amaç nedir? Yargı bağımsızlığı ile ilgili pozitif bir adım atılacaksa bütün bu çalışmaların içinde olduğunu söyleyen barolar birliği başkanından bunu duymak isteriz."

"Cumhuriyetin banisine bir fatiha bile okunmadı"

Öztrak'ın gündeminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ağustos'taki Cuma Hutbesi de vardı:

"Bu topraklar üzerinde Ezanı Muhammedi'nin susmamasını sağlayan bu Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü cuma hutbesinde anmadı anamadı. Cumhuriyetin banisine bir fatiha bile okunmadı."

Kaynak: TRT Haber