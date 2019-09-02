Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gündeminde İdlib'deki son durum vardı. Kalın, 16 Eylül'de yapılacak Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesine dikkat çekti. "Beklentimiz İdlib Mutabakatı'nın aynı şekilde uygulanması" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Suriye'de nihai çözümün siyasi sürecin hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı.

Kalın, "Ayın 16'sında da Ankara'da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi yapılacak. Bizim beklentimiz geçen yıl vardığımız İdlib mutabakatının aynı şekilde uygulanması." dedi. Üçlü zirveyi işaret etti. Türkiye'nin beklentisini net bir dille söyledi. Suriye'de nihai çözümün; siyasi sürecin hayat geçirilmesi olduğunu belirtti.

Kalın, "İdlib çatışmazlık bölgelerinden biri olarak Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde güvenliği sağlanan sınırları belirlenmiş bir bölge. Buraya ve rejimin toprak elde etme amacıyla terörist unsurlar var bahanesiyle saldırıları derhal durdurulması gerekiyor. Aksi halde İdlib mutabakatı riske girecektir bunu arzu etmiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İslam'da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları” programına katıldı.

İslam dünyasının temel sorunlarına da dikkat çekti.

Kalın, "Hikmeti kavramadan hüküm vermek, aklın bir skandalıdır. Bugün İslam dünyasının temel sorunlarından biri de burada yatıyor. Hayatımızda ne çok hüküm var ve fakat ne kadar az hikmet var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber