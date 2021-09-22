Türkiye Büyük Millet Meclisi, Seçim Kanunu mesaisine hazırlanıyor. Bu kapsamda genel merkezlerde de çalışmalara son şekli veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayı yeni yasama yılının açılışıyla Meclis gündemine sunmayı düşündüklerini söyledi.

AK Parti, MHP ile anlaşma sağladı ancak muhalefetin de desteği istenecek. Meclis açıldığında partiler arası görüşmeler de yapılacak.

CHP de barajın düşürülmesinden yana tavır alacak.

Seçim barajı halka sorulacak

CHP yönetimi konu gündeme gelmeden seçim barajı için anket yapmaya karar verdi. İllerde hem parti yönetimlerinin nabzı tutulacak hem de halka "Seçim barajı kaç olmalı?" sorusu yöneltilecek.

Halkın beklentileri dinlenecek, talepler doğrultusunda CHP'nin önerisi revize edilecek.

Seçim güvenliği için çalışma yapılacak

CHP yönetimi ayrıca seçim güvenliği için de çalışma talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu, Genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel’i sandık güvenliği çalışmalarını denetlemek üzere görevlendirdi.

İl başkanlıklarından sandık güvenliği için görevlendirilecek isimleri belirlemeleri istendi.