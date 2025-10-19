Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Gündem
İHA 19.10.2025 15:27

CHP kongresinde basına saldırı

CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’nde görüntü alınması sırasında bir partili gazetecilere saldırdı.

CHP kongresinde basına saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’nin yapıldığı Kocaeli Kongre Merkezi’ne giriş yapan il başkan adayı Erdem Arcan’ı görüntülemek isteyen kadın gazeteci, bir partilinin itmesiyle karşılaştı.

Olay üzerine gazeteci Erdal Sertel, söz konusu kişiye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Sertel’e saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

CHP kongresinde basına saldırı

Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel’in yanına gelerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Gazetecilerin talebiyle ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz" ifadeleri kullanıldı.

