AA 19.10.2025 13:31

Hakan Fidan Lüksemburg'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere 19-20 Ekim'de Lüksemburg'u ziyaret edecek.

Hakan Fidan Lüksemburg'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan, Karadeniz'in stratejik önemi, bölgedeki mevcut jeopolitik gelişmeler ve güvenlik dinamiklerinin ele alınacağı "Karadeniz Bölgesi'nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık" başlıklı oturuma katılacak.

Bakan Fidan'ın yanı sıra toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcilerinin katılması bekleniyor.

"Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu bakanlar toplantısı

Fidan, 19-20 Ekim'de Konsey kapsamında düzenlenecek "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

Bakan Fidan, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de ve 8 Mayıs'ta Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları (Gymnich) vesilesiyle düzenlenen oturumlara katılmıştı.

Avrupa Birliği Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
