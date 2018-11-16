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CHP Grup Disiplin Kurulu Öztürk Yılmaz'ın itirazını reddetti

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunu reddederek, kararın devamını kararlaştırdı.

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CHP Grup Disiplin Kurulu Öztürk Yılmazın itirazını reddetti

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu’nun bugün yapılan toplantısında, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "tedbir kararı" ile ilgili itiraz başvurusunun görüşüldüğü, itirazın reddine, tedbir kararının devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Yılmaz, CHP Grup Yönetim Kurulu'nca "kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu karar üzerine basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Yılmaz'ın bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez "gruptan kesin çıkarma cezası" ile "önlemli olarak cezalandırılması" önerisiyle Grup Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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