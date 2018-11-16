CHP'den TBMM Başkanı Yıldırım'a "gecikme" başvurusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından sunulan kanun tekliflerinin komisyonlara havale sürecinde gecikme yaşandığını belirterek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a yazılı başvuruda bulundu.

Özel, söz konusu başvuru yazısında, ihtisas komisyonlarının yalnızca AK Partili milletvekillerinin kanun tekliflerini görüşmek için toplandığını öne sürdü.

Özgür Özel, bu çerçevede Dışişleri Komisyonu'nun 10, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 4, Anayasa, Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Çevre komisyonlarının ise birer teklifi görüştüklerini belirtti.

Kanun tekliflerinin Meclis Başkanlığı'nda bekletildiği savunuldu

AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun tekliflerinin, çok kısa sürelerde ve "İçtüzüğe uygunluk denetimi yapılmadan" ihtisas komisyonlarına sevk edildiğini aktaran Özel, diğer kanun tekliflerinin ise Meclis Başkanlığı'nda bekletildiğini savundu.

Özel, yazısında hiçbir milletvekilinin birbirine üstünlüğü bulunmadığını vurgulayarak, "Diğer siyasi parti gruplarından ya da grubu bulunmayan siyasi partilerden gelen tekliflerin makamınızda günlerce bekletilmesi uygulamasına son verilmesi ve tüm milletvekillerinden gelen kanun tekliflerinin incelenmesinde aynı titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. TBMM Başkanı olarak tarafsızlığınıza da halel getiren, kanun tekliflerine bu yaklaşımınızın gözden geçirilerek tüm milletvekillerine eşit davranmanız konusunda hassasiyet göstermenizi beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA