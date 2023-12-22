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Gündem
TRT Haber 22.12.2023 21:25

CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefete muhalefet yapmayız

Muhalefette gündem İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisine kurumsal saldırı yapıldığını açıklaması ve “bu bir savaş ilanıysa varım” sözleri. Tartışmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı ve “Muhalefete muhalefet yapmayız” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “savaş ilanı” açıklaması muhalefetin gündeminde.

CHP’de kapalı kapılar ardında değerlendirilen o sözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruldu. Özel, “muhalefetle muhalefet yapmayız” dedi.

"Buradan bu işte sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve 'Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetle kavga etsin' isteyenlere şunu söyleyeceğim, bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız" 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün Hacıbektaş’a gelişinin 104’üncü yılı etkinliklerine katıldı. Gündeminde İsrail’in Gazze katliamı da vardı. Katliama sessiz kalanları eleştirdi.

"İsrail Filistin'de 20 bine yakın insanı, 10 bine yakın bebeği, çocuğu katletmiştir, katletmeye devam etmektedir. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde 18 bin tane civciv ölse, tüm dünyada birinci haberdir. 18 bin civciv niye öldü? Ne oluyor orada diye dönüp bakılır? Ama günün birinde Bosna- Hersek'teki zalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca Filistin'deki katliama susmaktadırlar."
 

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