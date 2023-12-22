Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.12.2023 21:00

MHP'den ittifak açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakının yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını açıkladı.

MHP'den ittifak açıklaması

Yıldız, MHP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan sürecin bugün yapılan 13. toplantı ile nihayete erdiğini söyledi.

Her zaman olduğu gibi "önce ülkem ve milletim" düsturuyla ele alınan konuların karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde tam bir mutabakat ve uyum içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılması geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur."

ETİKETLER
AK Parti MHP Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
AK Parti ve MHP heyetleri 13. kez bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:08
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu
21:56
Bakan Şimşek: Enflasyon 2026 sonunda tek haneye inmiş olacak
21:43
CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefete muhalefet yapmayız
21:19
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den öldürülen gazeteciler için UCM'ye başvuru
21:17
THY İstanbul çıkışlı ve varışlı 41 uçuşunu iptal etti
20:45
BM yetkilisi: Gazze'de nüfusun dörtte biri açlıktan ölüyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
Fransız askerleri Nijer'den ayrılıyor
FOTO FOKUS
CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefete muhalefet yapmayız
CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefete muhalefet yapmayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ